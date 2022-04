«Das Geld war für ihn am Anfang komplett unwichtig»

An den seltsamen, lange zurückliegenden Flug nach Australien kann sich Günther Bosch auch heute noch sehr genau erinnern. Es war im November 1985, das Grand Slam-Turnier in Melbourne fand damals noch im Herbst statt. Bosch, der Trainer, sass mit seinem Schützling Boris Becker in der Lufthansa-Maschine, es gab etwas zu feiern, Becker wurde 18 Jahre alt. Bosch hatte eine Torte und Champagner bei der Crew bestellt.