Dario Colognas Premiere im Halbmarathon

Über 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestritten die 9. Ausgabe des von Viktor Röthlin initiierten Switzerland Marathon light, wie VikMotion in einer Medienmiteilung vermeldete. Der OK-Präsident und Marathon-Europameister von 2010 zeigte sich nach dem geglückten Tag erleichtert: «Ich trage diesen Anlass im Herzen, er ist für mich der schönste der Welt.»

Ideale Vorbereitung für Cologna

Eine Premiere erlebte Langlauf-Legende Dario Cologna. Der vierfache Bündner Olympiasieger wollte nach seinem Rücktritt im März dem Sport unbedingt verbunden bleiben. «Ich hatte den Marathon immer im Hinterkopf. Nach meinem Karriereende ist es Zeit für mein Debüt beim London-Marathon.» Als Vorbereitung diente der heutige Halbmarathon in Sarnen, wo Dario Cologna bereits vor einigen Jahren über 10 Kilometer am Start war. «Ich kenne Viktor ja schon lange. Er war überzeugt, dass die flache Strecke rund um den Sarnersee als Vorbereitung für mich ideal ist.»



Cologna war mit seinem Lauf in 1:20.43 Stunden zufrieden, zumal er die vergangenen zwei Wochen noch krank war. «Zuviel konnte ich von mir nicht erwarten. Im Ziel hatte ich noch etwas Reserve. Aber die Zeit ist ganz okay.» Der Familienvater braucht noch einen Moment, um im Leben nach dem Spitzensport richtig anzukommen. «Es war eine sehr lange Karriere. Aber es geht mir gut. Ich geniesse das Familienleben mit meiner Ehefrau und unserem einjährigen Sohn Leano. Zudem habe ich noch etliche Sponsoring-Verpflichtungen und sicherlich werde ich ein CAS im Sportmanagement absolvieren.»

Halbmarathon-Sieger mit Bestzeiten

Zufrieden zeigte sich auch Seare Weldezghi, der Tagessieger über 21,1 km. Der Eritreer lebt seit einigen Jahren in Zürich und startet für den TV Unterstrass. «Die Strecke ist sehr schön, aber ich war schon viel zu früh alleine unterwegs», sagte er lachend. Mit einer Zeit von 1:07:46 Stunden war er im Ziel happy.

Bei den Frauen siegte Vera Josephine Landtwing (LC Therwil) in 1:18:31. «Ich bin unglaublich glücklich, konnte ich doch eine persönliche Bestzeit realisieren. So kann ich viel Energie für Berlin Marathon tanken.»