Glarner Curler kriegen die Kurve und stehen in der Finalrunde der Schweizermeisterschaft

Zehn Männerteams starteten am Wochenende in Genf zu den Schweizer Meisterschaften und somit zur Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Kanada. Für Glarus Belvédère begann das Turnier so, wie schon die gesamte Saison verlaufen war: kompliziert. Vize-Skip Philipp Hösli meldete sich am Vorabend krank und reiste nicht mit dem Team an. Er erholte sich zum Glück aber schnell und konnte im Startspiel gegen Zug Cablex (Jan Hess) doch mitspielen. Dafür fiel Coach Rolf Hösli zwei Tage lang krankheitshalber aus.