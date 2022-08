Conference League: Diese Topteams kommen nach Vaduz

Es ist eine Sensation. Nicht weniger. Der FC Vaduz, derzeit Zweitletzter der Challenge League und in dieser Saison noch ohne Sieg in der Liga, qualifiziert sich für die Conference League. Dank einem 1:0-Auswärtssieg (1:1 im Hinspiel) beim scheinbar übermächtigen Rapid Wien in der dritten Qualifikationsrunde steht der Klub aus dem Fürstentum im internationalen Geschäft. Ein Märchen. Am Freitagmittag erhielt der FCV in Istanbul seine Gegner in der Gruppenphase zugelost.