Churer Stadtrat unterstützt City-Event

In diesem Jahr findet erstmals die «ÖKK-Bike-Revolution» statt. Dabei handelt es sich um eine dreiteilige Rennserie, die im März im Gebiet des Monte Tamaro startet und im September in Huttwil endet. Dazwischen, vom Freitag, 22. bis Sonntag, 24. April findet ein City-Event statt, mit Start und Ziel in der Churer Innenstadt.