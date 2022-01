Capelli-Sieg mit speziellen Gefühlen

Von Jörg Greb

Die Olympischen Spiele hatte Marino Capelli als früherer Nationalkaderläufer auf seine persönliche Wunschliste gesetzt. Und der 26-Jährige rechnete sich realistische Chancen aus. Eine Verletzung und Erkrankung zwangen ihn allerdings zuletzt zum Umplanen. Jetzt, gegen die weniger hochklassige Konkurrenz am Surselva-Marathon in Sedrun, fühlte er sich aber keineswegs sicher, wenn auch nicht primär aufgrund der Klasse seiner Widersacher. «Gerade in solchen Massenstartrennen sind Stockbrüche und Ähnliches schnell passiert», sagt Capelli.