Bündnerinnen starten an der Jugendolympiade

32 Schweizer Nachwuchsathletinnen und Nachwuchsathleten aus den Sportarten Badminton, Judo, Kunsturnen, Leichtathletik, Rad Strasse, Schwimmen und Tennis sind am vergangenen Samstag zusammen mit den Betreuerinnen und Betreuern in die Slowakei gereist. In Banská Bystrica werden sie die Schweiz vom 25. - 30. Juli am Summer European Youth Olympic Festival vertreten, wie Swiss Olympic in einer Medienmitteilung vermeldet. Die Voraussetzungen für erfolgreiche Wettkämpfe seien aus Schweizer Sicht gegeben, sagt Simone Merkli, Chef de Mission von Swiss Olympic am EYOF in Banská Bystrica: «Das lokale Organisationskomitee hat den Anlass sehr gut vorbereitet und die Wettkampfstätten machen einen sehr guten Eindruck. Gerade der Sports Park, in dem fünf von den sieben Sportarten mit Schweizer Beteiligung stattfinden, bietet eine hervorragende Atmosphäre und sorgt garantiert für spannende Wettkämpfe».

Wie üblich bei Nachwuchsanlässen formuliert Swiss Olympic kein konkretes Medaillenziel. «Natürlich freuen wir uns über jeden Medaillengewinn. Diese bedeuten ein Highlight für die ganze Delegation. Letztlich ist es für uns und die Sportverbände jedoch das Wichtigste, dass die jungen Sportlerinnen und Sportler persönlich positive Erfahrungen machen, die sie auf ihrem Weg reifen lassen», sagt Simone Merkli.

Bündnerinnen im Einsatz

Mit Selina Capaul aus Domat/Ems und Kristýna Paul aus Chur werden auch zwei Bündner Nachwuchssportlerinnen die Schweiz in der Slowakei vertreten. Die Tennisspielerin Paul hat ihren ersten Auftritt heute Montag um 11:30 Uhr. Auf dem Sports Park Tennis Court 4 wird sie im Tennis-Einzelwettkampf gegen Silvia Alletti aus San Marino antreten. Bereits am Nachmittag wartet dann die nächste Aufgabe für die erst 14-jährige Nachwuchshoffnung. Gemeinsam mit dem 15-jährigen Henry Bernet aus Basel bestreitet sie die erste Runde im Doppel gegen das Litauische Duo Julius Aleksandrovas/Laima Vladson.

Die 16-jährige Capaul bestreitet ihren ersten Wettkampftag am Mittwoch. Die Speerwerferin wird um 16:30 Uhr, ebenfalls im Sports park Athletics, für die Schweiz um eine Medaille kämpfen.

Die Wettbewerbe des EYOF können auf der offiziellen Website per Livestream verfolgt werden: https://eoctv.org/live/