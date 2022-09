Bündner Hindernis-Pferde brillieren in Aarau

von Markus Monstein

In weniger als vier Wochen, am 2. Oktober, findet auf dem Maienfelder Rossriet der erste Renntag der Pferderennen Maienfeld/Bad Ragaz statt. Und die Bündner Rennställe sind bestens gerüstet, wie die letzten beiden Sonntage in Aarau gezeigt haben.