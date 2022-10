Bereit für die Weltmeisterschaft in Flims/Laax

Von Samstag bis Montag duellierte sich die Weltspitze der Orientierungsläufer und -läuferinnen am Weltcupfinale in Madrisa und Davos. Trotz einigen nervenaufreibenden Momenten zieht OK-Chef Matthias Niggli mit Blick auf die WM 2023 in Flims/Laax eine positive Bilanz.