Anina Hutter ist Newcomerin des Jahres

Newcomerin des Jahres

Das Geld wird gespart

Anina Hutter bedeutet die Auszeichnung «sehr viel». «Es zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin», so die 18-Jährige. Sie ist sowohl im Langlauf als auch auf dem Mountainbike unterwegs. Etwas, das sie noch so lange wie möglich so weitermachen will. Die 4000 Franken, die sie als Preis bekommt, will sie auf die Seite legen und «für etwas brauchen, wofür weiss ich noch nicht», wie sie mit einem Lachen sagt.