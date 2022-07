Auf Rychen und Leuppi warten am Berner schwere Brocken

von Jakob Heer

Auf die beiden Gäste Roger Rychen und Samir Leuppi aus der Nordostschweiz (NOS), und auch alle anderen Gästeschwinger, wartet am Berner Kantonalen in der Stockhorn-Arena in Thun am Sonntag eine schwere Aufgabe. Trotz der Ausfälle von Schwingerkönig Christian Stucki, von Patrick Schenk, Remo Käser oder Michael Wiget sind die Mutzen in der Breite der am stärksten besetzte Teilverband. Käser und Wiget möchten ihr Comeback geben, derweil für Schenk die Saison beendet ist.