Auf Hickhack folgt die Premiere

Die langen Bremsphasen der Schlitten sind schon von weit her zu hören. Insgesamt 50 Mal an diesem Vormittag, an dem die Skeletonpiloten an den Olympischen Winterspielen von Peking ihren grossen Auftritt haben. Hier, am Ende des erst vor etwas mehr als einem Jahr fertiggestellten Eiskanals in Yanqing, wo die 25 Athleten innert Sekunden mit weit über 100 Kilometern pro Stunde auf null herunterdrosseln. Und Basil Sieber, der Engadiner aus Samedan, zu seinem Debüt kommt.