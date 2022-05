Auf der Jagd nach Rollhasen und Tontauben

Noch ist es still auf dem Jagdstand Saletg in Domat/Ems. Die ersten Helfer sind vor Ort, bauen die Schiessplätze und die Festwirtschaft auf. Ganz anders wird es hier am Wochenende aussehen. Dann finden auf insgesamt vier Plätzen die Schweizer Meisterschaften im Jagdparcours statt. Erst vor vier Jahren wurde auf der Anlage ausserhalb von Domat/Ems erstmals ein Wettkampf im Jagdparcours durchgeführt. Der Valaulta Cup entwickelte sich zu einem beliebten Anlass für die geübten und weniger geübten Parcoursschützen.