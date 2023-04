Nein, das ist kein Tippfehler: Das EASF kommt nach Weesen

Beim Eidgenössischen Armbrustschützenfest (EASF) handelt es sich um einen sportlichen Grossanlass von nationaler Bedeutung mit einem Festakt mit Fahnenübergabe und allen nationalen Titelwettkämpfen inklusive Schweizer Meisterschaften und Schützenkönigs-Ausstich. Erstmals wurde der Anlass 1898 ausgetragen. Jener in Weesen 2026 wird die 26. Ausgabe sein. Am letzten EASF, 2022 in Neuwilen, nahmen knapp 850 Schützinnen und Schützen teil. 2011 in Unterägeri waren es gar 1200 gewesen. (eing)