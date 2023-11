Norbert Waser und der «Bündner Sport»: Wenn alles vom Hürdenlauf abhängt

Allgemeines Für den «Bündner Sport» war Norbert Waser jeweils eng an den Sportlerinnen und Sportlern dran. So auch an Beat Gähwiler. Den Zehnkämpfer aus Landquart begleitete Waser während fast dessen gesamter Karriere. Im Mai 1986 war er etwa im Elternhaus von Gähwiler zu Besuch, und er weiss noch genau, wo dieses lag: «Es war eine Stationsvorstandswohnung im Bahnhof Landquart – zwischen den Geleisen.»