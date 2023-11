Mit der Kamera den Crossläufern im Schnee auf der Spur

«Sportli» im Einsatz für den «Bündner Sport»



Norbert Waser, seit 2021 im Churer Gemeinderat und in diesem Jahr Gemeinderatspräsident, blickt auf eine 48-jährige Tätigkeit in der Medienbranche zurück. Als leidenschaftlicher Sportredaktor rief er 1985 den «Bündner Sport» ins Leben. Diese Wochenzeitung leitete und produzierte «Sportli», so sein Spitzname, in den zehn Jahren ihrer Existenz. Unter dem Titel «10 Jahre Bündner Sportgeschichte» lief kürzlich in der Churer Stadtgalerie eine Ausstellung, die sich dem «Bündner Sport» widmete. In einer unregelmässigen Serie erzählt Waser in dieser Zeitung Anekdoten zu einigen seiner Lieblingsbilder. (bca)