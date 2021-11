Ohne Hartweg geht es nicht

Was einst eine Vision war, ist längst eine Institution. Europameisterschaften, Weltcup und als Krönung die Weltmeisterschaften 2025 werden in den nächsten vier Jahren auf der Lenzerheide über die Bühne gehen. Mehr geht nicht. Möglich gemacht hat das der im Schwarzwald aufgewachsene Michael Hartweg. Ohne das enorme finanzielle und zeitliche Engagement des Geschäftsmanns gäbe es in Latsch/Lenz keine Biathlon-Anlage, die höchsten internationalen Ansprüchen genügt. Damit ist nun Schluss. Hartweg hat die Aktienmehrheit an Swiss-Ski abgetreten.