Gefeierter Heimsieg

Nachdem am Freitag die Genfer Freeskierin Sarah Höfflin die Zuschauer mit ihrem zweiten Rang begeistert hatte, verwandelte Jonas Bösiger am Samstagabend die Obere Au in Chur endgültig in eine Festhütte. Es wurde geschrien und gejubelt. Schweizer Fahnen wurden geschwenkt. Als der 26-jährige Schwyzer Snowboarder als Sieger des Big-Air-Contests feststand, lagen sich viele der 17 000 Zuschauer in den Armen. Bösiger siegte vor dem Finnen Rene Rinnekangas und dem Schweden Sven Thorgren.