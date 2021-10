Von «Riesen-Herzen» und Tischmanieren

Sie rasen mit Höchstgeschwindigkeiten Skipisten runter, schlängeln sich auf dem Snowboard durch Slalomtore oder sprinten auf der Loipe um Hundertstelsekunden. Skicrosserin Talina Gantenbein, Alpin-Snowboarder Dario Caviezel und Langläuferin Alina Meier haben sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 zum grossen Ziel gesetzt. In der Serie «Road to Peking» begleiten wir das Trio während eines Jahres auf seinem Weg Richtung Olympia – und stellen die Athletinnen und Athleten auch von einer anderen Seite vor. Wer könnte das besser als ihre engsten Beziehungspersonen.