Sie stehen hinter unserem Olympia-Trio

Noch knapp vier Monate – dann beginnen in Peking die Olympischen Winterspiele. In der Serie «Road to Peking» begleiten wir drei Athletinnen und Athleten aus der Region auf ihrem Weg Richtung Olympia 2022. Skicrosserin Talina Gantenbein, Langläuferin Alina Meier und Alpin-Snowboarder Dario Caviezel geben exklusive Einblicke in ihr Sportlerleben und berichten aus ihrem Alltag. In Teil 5 der Serie lassen wir wichtige Beziehungspersonen über das Trio sprechen.