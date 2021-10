Entscheidung auf der Diavolezza gefallen

Tanguy Nef wird am 24. Oktober beim Saison-Prolog, einem Riesenslalom in Sölden, an den Start gehen. Der 24-jährige Genfer sicherte sich bei der internen Ausscheidung auf der Diavolezza im Oberengandin den letzten Schweizer Startplatz für den traditionellen Auftakt in Sölden, wie Swiss Ski auf der Internetseite bekannt gibt.