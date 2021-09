Aus Kommentatoren wurden Freunde

Am Sonntagabend sass ich vor dem Fernseher. Im Tennisfinal der US Open in New York traf der Serbe Novak Djokovic auf den Russen Daniil Medvedev. Der Serbe hatte die Möglichkeit, auch das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres für sich zu entscheiden. Auch wenn sein Vorhaben kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Montag gescheitert war, verdient der dominanteste Tennisspieler der vergangenen Jahre Respekt. Auch von mir, obwohl meine Intension fürs Ausharren am Bildschirm eine andere war. Ich verfolgte den Final, um zwei anderen Grössen des Sports die letzte Ehre zu erweisen.