Positiv verrückt

Auf dem grossen Kasten in der Stube stapeln sich Pokale und Kristallkugeln. Auf dem Buffet im Essbereich stehen Stoffpferde von Rennen aus Skandinavien. Auf dem kleinen Tischchen im Gang liegen WM- und Olympiamedaillen, viele davon golden. Wer in die Wohnung von Martin Furrer tritt, kommt sich vor wie in einem riesigen Trophäenschrank. Die neuste Errungenschaft steht gleich beim Eingang. Goldener Kranz. Weiss-rote Bändel darum. «12h-Skiroller» steht auf der einen Seite. «Weltrekord 2021» auf der anderen. Wobei Furrer das eigentlich alles gar nicht interessiert. Der Kranz.