Schwitzen für den Winter 

Die Olympischen Spiele in Tokio sind erst gerade zu Ende gegangen – und schon steht der nächste Grossanlass bevor. Knapp sieben Monate, dann werden in Peking die Olympischen Winterspiele eröffnet. In der Serie «Road to Peking» berichten die Bündner Langläuferin Alina Meier, Skicrosserin Talina Gantenbein und Alpin Snowboarder Dario Caviezel während eines Jahres von ihrem Weg Richtung Olympia. In Teil 4 geben sie einen exklusiven Einblick in ihr Sommertraining – das unterschiedlicher nicht sein könnte.