Aus dem Laufklassiker wird ein Lauffestival

Was der Engadin Skimarathon im Winter ist, ist der Engadiner Sommerlauf im Sommer. Erstmals stattgefunden 1980 als regionaler Anlass mit rund 240 Teilnehmenden, ist der Event längst zu einer Topadresse für Läuferinnen und Läufer aus In- und Ausland geworden. 2019, bei der letzten Austragung vor dem Ausbruch der Coronapandemie, standen rund 2700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start. Am Wochenende findet der Engadiner Sommerlauf zum 42. Mal statt – mit einem komplett veränderten Gesicht. St. Moritz Running Festival heisst der Anlass neu, der Name verrät schon vieles.