Challenge Tour: Freiburghaus mit 63er-Runde auf Rang 10

Die weiteren Schweizer im Teilnehmerfeld dagegen verpassten den Einzug in die Finalrunden. Joel Girrbach und Mathias Eggenberger allerdings äusserst knapp. Besonders bitter für Girrbach: zwei Runden von jeweils 71 Schlägen bedeuteten zur Turnierhalbzeit 2 unter Par – und eine Klassierung direkt unterhalb der Cutlinie. Etwas frustriert sagte er am Freitagnachmittag: «Mein langes Spiel war diese Woche okay – so, wie auch in den Wochen zuvor. Aber ich habe hier in Finnland aus 120 Metern und kürzer einfach zu viele Fehler gemacht.» Etwas ratlos zeigte sich Mathias Eggenberger nach seinem Ausscheiden: «Die erste Runde war an sich okay, ich habe gut gespielt, aber keine Putts gelocht.» Ein Problem, das ihn schon die ganze Saison begleitet. «Ich arbeite mit meinem Coach seit Wochen am Putting. Dass sich dieses gezielte Training und das gute lange Spiel nicht in tiefen Scores niederschlagen, ist für mich sehr hart», erklärte der 29-Jährige. Mit Level Par fürs Turnier war er am Wochenende auch nicht mehr dabei. Ebenso wie der vierte Schweizer, Sasha Wortelboer, der nach Runden von 77 und 72 Schlägen ebenfalls vorzeitig die Koffer packen musste.