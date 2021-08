Ehemaliger HCD-Sponsor Peter Buser verstorben

Am 29. Juli ist Buser nach langer Krankheit gestorben, wie es in der Veröffentlichung des TVG heisst. Der Lebenskreis des Vermögensverwalters, Kulturförderers und Mäzen aus Solothurn schliesse sich, heisst es weiter, mit dem Solothurner Volkslied «Heimatvogel», welches er neu interpretiert habe und an seiner Gedenkfeier am 10. August im Landhaus Solothurn gespielt werde. (krr)