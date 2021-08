William Reais mit Halbfinalchancen?

Will William Reais eine Runde weiterkommen, müsste er wohl seine Zeit von 20,47 Sekunden, die er an der U23-Europameisterschaft lief und gleichzeitig U23-Jahresweltbestleistung bedeutet, noch deutlich unterbieten. Mit seiner persönlichen Bestleistung von 20,24 Sekunden (Schweizermeisterschaft im September 2020 in Basel) könnte ein Weiterkommen in das Halbfinale aber gelingen. Insgesamt 34 Athleten schafften in diesem Jahr eine Zeit unter 20,24.