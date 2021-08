Ein Foto mit mir als Andenken

In jedem Hotel sitzen sie im Eingangsbereich. 24 Stunden lang. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Ihnen entgeht nichts. Zumindest fast nichts. Die Menschen in Uniform, die jede Bewegung der Hotelgäste zu verfolgen scheinen. In meiner Unterkunft sind sie fast immer zu zweit. Von Zeit zu Zeit lösen sie sich ab. Nur dasitzen, zur Begrüssung tief mit dem Kopf nicken, ansonsten nichts machen – es kann ermüdend sein.