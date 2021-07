Böse kann ich ihnen nicht sein

Montagnachmittag, 14.17 Uhr in Japan. Eine E-Mail ploppt in meinem Posteingang auf. «Apology for delated reply» steht geschrieben. Entschuldigung für die verspätete Antwort. Dazu ein Anhang. Ich glaube es kaum. Da ist sie also. Die Bestätigung für die zweistündige Busfahrt nach Izu. Ausserhalb Tokios, wo in einer halben Stunde das Cross-Country-Rennen mit Nino Schurter starten wird. Die hätte ich allerspätestens am frühen Morgen gebraucht. Dass ich sie nun eine halbe Stunde vor dem Rennen noch erhalte, kommt mir wie ein schlechter Scherz vor.