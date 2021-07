Ein Spätstarter an der WM

Am Anfang stand ein Rückschlag. Und weil nach dem ersten gleich der zweite folgte, wagte Jonas Tremp einen Neuanfang. Rund vier Jahre ist es her, als sich der Landquarter beim Fussballtraining eine gravierende Verletzung an Bändern und Sehnen in der Leistengegend zuzog. Die Folge: drei Monate Zwangspause. Kaum zurück, geschah es gleich nochmals. Wieder Bänder und Sehnen. Wieder die Leistengegend. Und wieder drei Monate Pause. Die Lust am Fussball war Tremp nach diesen beiden Erlebnissen definitiv vergangen. Und er wusste: «Jetzt ist der Moment, etwas Neues zu machen.»