Das spricht für Nino Schurter

Die akribische Vorbereitung

Nino Schurter weiss, wie er sich auf den Tag X vorzubereiten hat. Mehrmals hat er das schon unter Beweis gestellt, so auch bei seiner letzten Olympiateilnahme in Rio de Janeiro 2016, wo der Druck deutlich höher war als dieses Mal. Damals konnte er die hohen Erwartungen erfüllen und gewann Gold.

Zehn Tage hat sich Schurter vor Olympia in der Toskana vorbereitet, wo er nicht nur streckentechnisch optimale Bedingungen vorfand. Auch konnte er sich an die heissen Temperaturen in Tokio gewöhnen. Bereits vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro absolvierte er eine ähnliche Vorbereitung. Schon früh flog Schurter zudem nach Tokio, denn er weiss, wie lange die optimale Anpassung des Körpers an die neue Zeitzone in Anspruch nimmt. «Pro Stunde Zeitdifferenz sollte man einen Tag einplanen», so Schurter.

Zur Vorbereitung gehört auch das ausgiebige Testen des neuen Bikes, auf das Schurter während dieser Saison umgestiegen ist und im Rennen in Leongang zum ersten Mal fuhr. Ob das neue Scott-Bike ein entscheidender Vorteil sein wird, lässt sich wohl erst nach dem Rennen beurteilen. Schurter hat das neue Material vor Olympia nochmals eingehend getestet und sagt: «Ich weiss, dass das Material passt.»