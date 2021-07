Tag 3 in Tokio: Marmelade, die keine ist

Tag 3: Marmelade, die keine ist

Stefan Salzmanns Quarantäne im kleinen Tokioter Hotelzimmer ist morgen Samstag zu Ende. Trotz Quarantäne gibt es einiges zu tun für unseren Mann vor Ort. Die Pressekonferenzen der Schweizer Athleten finden per Videotelefonie statt. Langweilig wird es ihm trotz Quarantäne also nicht. Auch weil die Angewöhnung an das Japanische Essen für eine gewisse Aufregung sorgt. Bei der Marmelade, die eben doch keine ist, konnte Salzmann seine Geschmacksnerven überraschen. Zumindest ein bisschen Aufregung also für Salzmann im Kämmerchen von Tokio.

Aber hört selbst in Salmanns Gedanken zum Tag 3 (Audio):