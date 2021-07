Wenn der «Kleine» für grosse Probleme sorgt

Manchmal droht Adrian Suenderhauf beinahe etwas unterzugehen. Abzutauchen in der Masse. Kein Wunder, ist der Offensivspieler der Calanda Broncos mit seinen 1.80 Metern und knapp 75 Kilogramm doch ein Leichtgewicht im American Football. Suenderhauf, 28, sitzt an diesem Nachmittag in einem Café in der Churer Altstadt und schmunzelt, als er auf seine Körpermassen zu sprechen kommt. «Ich war schon immer der Kleinste», sagt er achselzuckend. Ein Problem? Nein. «Auch der Kleinste kann für grosse Probleme sorgen.» Etwa, wenn Suenderhauf sein Tempo und seine Wendigkeit ausspielt.