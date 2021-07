Waltert gewinnt erstes WTA-Turnier

Alles begann mit einer Wildcard, dank der Simona Waltert und die Tessinerin Susan Bandecchi überhaupt in der Doppelkonkurrenz des WTA-Turniers in Lausanne antreten durften. Am Sonntag endete eine ereignisreiche Woche in der Romandie für das junge Schweizer Duo mit dem Titelgewinn. In einem engen Finalspiel bezwangen Waltert/Bandecchi die Griechisch-Norwegische Paarung Eikeri/Grammatikopoulou mit 6:3, 6:7 (3:7), 10:5 im Champions-Tiebreak – nach beinahe zwei Stunden Abnützungskampf. Auf dem Weg in den Final gaben die beiden Schweizerinnen nur einen Satz ab: In der ersten Runde profitierten sie nach dem verlorenen ersten Durchgang davon, dass die topgesetzten Rumäninnen Bogdan/Dulgheru wegen einer Verletzung aufgeben mussten.