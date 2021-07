Den Jungen geht die Luft aus

Gut 20 Monate lang hatte Grossmeister Joe Gallagher wegen der Coronapandemie keine ernsthafte Schachpartie mehr gespielt. Zuletzt sass der Grossmeister am 1. November 2019 an einem Brett, als er für die Schweizer Nationalmannschaft an der Mannschafts-Europameisterschaft im georgischen Batumi gegen Tschechien im Einsatz stand. Seither spielte der in London wohnhafte schweizerisch-britische Doppelbürger nur noch zum Spass auf Online-Plattformen – und zwar vorwiegend sogenannte «Bullet»-Blitzpartien mit lediglich einer Minute Bedenkzeit.