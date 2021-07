Bündner Studie: Sportartenwechsel bringen Erfolg

Der Churer William Reais, einer der schnellsten Schweizer Sprinter über 200 Meter, ist der beste Beweis dafür, dass ein Sportartenwechsel in der Jugend kein Nachteil, sondern viel eher ein Vorteil ist. Erst mit 16 Jahren startete Reais mit der Leichtathletik. Zuvor spielte er Fussball beim FC Chur 97. Heute, sechs Jahre später, steht Reais vor seiner ersten Teilnahme an Olympischen Spielen. Reais startet für die Schweiz über 200 Meter in Tokio.