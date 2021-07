«Mentaltraining ist sinnvoll»

Am kommenden Freitag werden in Tokio die Olympischen Sommerspiele eröffnet. Bis am 8. August geht es in Japan um Medaillen, Ruhm – und am Ende auch um Geld und Existenzen. Der Druck für Sportlerinnen und Sportler ist riesig. Nur wer mental stark ist, kann reüssieren. Was für Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer gilt, gilt auch im Amateursport. Erfolg und Misserfolg liegen nahe beisammen, sind oft auch dort aber eine Sache des Kopfes.