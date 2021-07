Klosters trotzt der Pandemie

Was haben Martina Hingis, Stefanos Tsitsipas und Carlos Moya gemeinsam? Sie alle schafften es an die Tennis-Weltspitze. Sie alle gewannen mindestens eines der fünf grossen Turniere weltweit (Major oder ATP-Finals). Und sie alle lancierten ihre beeindruckenden Karrieren mit einem Sieg an der Junioren-EM in Klosters. Seit 1994 findet das Kräftemessen der talentiertesten Spielerinnen und Spieler des Kontinents ununterbrochen im Prättigau statt. Nur im vergangenen Jahr fiel das Turnier aufgrund der Coronapandemie aus.