Erfolge im «Nebenjob»

Nein, das Timing hätte kaum besser passen können. Ende Juni. Heimturnier in Klosters. Erster Turniertag. Jakub Paul sitzt auf den Betonstufen neben dem Hauptplatz, wo gerade das letzte Doppel des Abends stattfindet. Paul, 22, sagt Sätze wie: «Ich bin glücklich mit meiner ersten Saisonhälfte.» Oder: «Es ist schön, habe ich in den vergangenen Monaten eine gewisse Konstanz gefunden.» Am Ende aber auch: «Jetzt wäre langsam Zeit für den Ausreisser nach oben.» Vier Mal hatte Paul vor dem Auftritt in Klosters in diesem Jahr bereits die Viertelfinals eines ITF-Turniers erreicht.