«Solche Vergleiche sind doch cool»

Mal ist er das «neue Tennis-Juwel». Mal der «neue Stern am Tennishimmel». Und mal der «künftige Roger Federer». Die Tenniswelt schwärmt von Dominic Stricker. Im vergangenen Herbst gewann der Berner die French Open der Junioren – als erst dritter Schweizer nach Heinz Günthardt und Stan Wawrinka. Ende März dieses Jahres holte Stricker am Challenger Turnier in Lugano mit bloss 18 Jahren und 7 Monaten seinen ersten Titel bei den Profis. Bei seinem ATP-Debüt überraschte Stricker kurz darauf mit Siegen gegen die Topspieler Marin Cilic (US-Open-Sieger 2014) und Marton Fucsovics.