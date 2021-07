SC Rapperswil-Jona Lakers wird unter finanziellen Schutzschirm gestellt

Die St. Galler Regierung hat die finanzielle Absicherung von geplanten Veranstaltungen mit einer dringlichen Verordnung bereits in Kraft gesetzt. In der Vorlage an den Kantonsrat für die Septembersession wird erklärt, an welche Veranstaltungen dabei gedacht wird.

Der St. Galler Kantonsrat wird die Regelungen für den finanziellen Schutz von Anlässen mit mehr als 1000 Personen in der kommenden Septembersession beraten. Bis dann gilt die von der Regierung am 15. Juni erlassene dringliche Verordnung.