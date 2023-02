Ein Jägerinnen- und Jägertreffen der ganz besonderen Art

Es hat mindestens 20 Zentimeter geschneit in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das Gebiet Aschüel rund um den Skilift Junker oberhalb St. Antönien ist in eine traumhafte Winterkulisse getaucht. Der Schnee kommt wie bestellt: An diesem Samstag findet dort das erste internationale Jägerskirennen statt. Abfahrt, Buckelpisten-Riesenslalom, Schiessen, Abfahrt – 127 Jägerinnen und Jäger inklusive Familienangehörige und Freunde haben sich für den Anlass gemeldet. «Kein schlechter Anfang für ein erstes Mal», sagt Peeg Salzgeber, Initiant und Organisator des Anlasses.