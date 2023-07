Vom Kosmetiker bis zur Büchsenmacherin: Ein Blick auf seltene Lehrberufe in Graubünden

Ravioli, Pelati oder Ananas in Scheiben - das kommt einem wahrscheinlich als erstes in den Sinn, wenn man von Büchsenmacherinnen und Büchsenmacher liest. Tatsächlich hat der Beruf aber kaum etwas mit Konserven und Fertigessen zu tun. Büchsenmacherinnen und Büchsenmacher stellen unter anderem Schusswaffen her und reparieren sie.

Hubert Weibel ist Geschäftsführer von der Beat Angerer Büchsenmacherei in Davos und weiss ganz genau, wie der Berufsalltag als Büchsenmacherin und Büchsenmacher aussieht: