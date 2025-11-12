WM-Silber für die jüngere der Jäggi-Schwestern

Die Schweizer Frauen liefern im Dreistellungsmatch, der Königsdisziplin im Schiessen, ein weiteres Top-Resultat ab. Emely Jäggi gewinnt an der WM in Kairo die Silbermedaille.

Die 17-Jährige musste sich mit 465,3 Punkten und 0,5 Zählern Rückstand einzig der Favoritin Jeanette Hegg Duestad aus Norwegen geschlagen geben. Emely Jäggi war die jüngste der acht Finalistinnen und liess unter anderen auch ihre um zwei Jahre ältere Schwester Vivien hinter sich, die mit Platz 4 vorliebnehmen musste.

Nina Christen, die Olympiasiegerin von Tokio 2021, hatte den Final der Top 8 als Elfte um einen Punkt verpasst. Die Nidwaldnerin erreichte 588 Punkte, der Cut erfolgte bei 589 Zählern. Die Jäggi-Schwestern hatten mit 592 Punkten in der Qualifikation die Plätze 3 und 4 belegt, Jeannette Hegg Duestad war schon da die Beste (595).

Die Schweizer Frauen sind im Dreistellungsmatch in der Weltspitze sehr breit vertreten. So hatte die Olympiasiegerin Chiara Leone die WM-Selektion verpasst, obwohl sie an der EM vor dreieinhalb Monaten Vierte geworden war.