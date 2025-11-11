Wizards verlieren erst in der Verlängerung

Die Washington Wizards mit dem Schweizer Kyshawn George müssen sich im Duell der Gegensätze den Detroit Pistons erst in der Verlängerung mit 135:137 beugen.

Mit den Detroit Pistons und den Washington Wizards trafen zwei Mannschaften aufeinander, die nicht unterschiedlicher in Form sein könnten. Die Pistons waren vor der Partie in Detroit mit sechs Siegen das formstärkste Team der Liga, die Franchise aus der Hauptstadt fand sich mit acht Niederlagen am Stück am anderen Ende der Formtabelle wieder.

So überraschte es, dass die Wizards nicht nur mithalten konnten, sondern bis kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit gar auf der Siegerstrasse waren. Im letzten Viertel führten die Gäste zwischenzeitlich mit 13 Punkten Vorsprung. Das Heimteam verkürzte drei Sekunden vor dem Ende zwar auf 124:126. Da Kyshawn George direkt im Anschluss gefoult wurde, hatte er die Möglichkeit, mit zwei Freiwürfen den Sieg zu sichern. Der 21-jährige Walliser vergab jedoch seinen zweiten Versuch – ein folgenschwerer Fehlwurf. Mit einem 3-Punkte-Wurf in allerletzter Sekunde retteten sich die Pistons in die Verlängerung und behielten dort das bessere Ende für sich, womit sie die Serien der beiden Teams verlängerten.

Überragender Akteur auf dem Parkett war Cade Cunningham. Mit einem Triple Double (46 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists) führte er die Pistons zum Sieg. George kam auf 14 Punkte und 4 Rebounds.

Yanic Konan Niederhäuser stand bei der 102:105-Niederlage der Los Angeles Clippers gegen die Atlanta Hawks zwar im Kader der Kalifornier. Der Freiburger Rookie, der zwischen NBA und G League pendelt, kam jedoch nicht zum Einsatz.