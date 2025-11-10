Vincent Sierro fällt verletzt aus

Vincent Sierro verpasst die letzten beiden WM-Qualifikationspartien gegen Schweden am 15. November in Genf und Kosovo am 18. November in Pristina.

Der in Saudi-Arabien tätige Mittelfeldspieler leidet an einer Wadenverletzung und hat das Nationalteam bereits verlassen, wie der SFV mitteilte.

Sierro wäre eine Alternative für Stammspieler Remo Freuler gewesen. Der Captain von Bologna hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Neu zur Schweizer Mannschaft gestossen ist Becir Omeragic von Montpellier.

Die beiden Verteidiger Ricardo Rodriguez (Adduktorenbeschwerden) und Luca Jaquez (muskuläre Beschwerden) absolvierten am Montag individuelle Trainingseinheiten und werden im Laufe der Trainingswoche das Teamtraining aufnehmen.