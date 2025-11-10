Sinner und Fritz siegen souverän

Der italienische Titelverteidiger Jannik Sinner und der Amerikaner Taylor Fritz starten mit souveränen Siegen in die ATP Finals in Turin.

Jannik Sinner, hinter dem Spanier Carlos Alcaraz die Nummer 2 der Welt, setzte sich gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 8) 7:5, 6:1 durch und feierte den 27. Sieg in Serie in der Halle. Im ersten Satz gewann Sinner nach dem ersten Aufschlag sämtliche 21 Punkte. Jedoch konnte er erst den fünften Breakball sowie den dritten Satzball zum 7:5 verwerten.

Im zweiten Durchgang ging es dann schnell, Auger-Aliassime liess sich beim Stand von 0:3 medizinisch behandeln. Die beiden trafen zum vierten Mal in diesem Jahr aufeinander und zum vierten Mal siegte Sinner.

Taylor Fritz (ATP 6) bezwang den Italiener Lorenzo Musetti (ATP 9) 6:3, 6:4. Der Amerikaner nahm seinem Gegner in beiden Sätzen je einmal den Aufschlag ab und wehrte alle vier Breakbälle ab. Den ersten Matchball vergab er noch beim Stand von 5:3, den zweiten verwertete er dann bei eigenem Service.

Fritz hatte die vorangegangenen drei Duelle gegen Musetti allesamt verloren. Der Italiener rückte aufgrund des Forfaits von Novak Djokovic (ATP 4) ins Teilnehmerfeld nach.

Am Dienstag bekommt es Fritz mit Alcaraz zu tun. Am Abend trifft Musetti auf den ebenfalls noch sieglosen Australier Alex De Minaur (ATP 7).