Schweizerinnen gewinnen im Team die WM-Silbermedaille
Auch die Schweizer Gewehrschützinnen schaffen es im Team an der WM in Kairo auf das Podest.
Einen Tag nach der Bronzemedaille der Männer holten Nina Christen sowie Emely und Vivien Jäggi im Dreistellungswettkampf Silber.
Bei schwierigen, windigen Bedingungen musste sich das Trio nur den Chinesinnen geschlagen geben. Bemerkenswert ist die Schweizer Medaille auch deshalb, weil neben Olympiasiegerin Nina Christen mit den Jäggi-Schwestern zwei Juniorinnen zum Einsatz kamen. Vivien ist 19 Jahre alt, Emely feierte vor einem knappen Monat ihren 17. Geburtstag.
Im Dreistellungs-Einzelwettkampf der Männer verpassten die drei Medaillengewinner vom Vortag, Fabio Wyrsch, Jan Lochbihler und Christoph Dürr, den Einzug in den Final.
