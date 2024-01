Die Angst vor dem Durchmarsch der AfD

Wenn AfD-Mitglieder, Sympathisanten und Politiker in diesen kalten Januartagen auf die Umfragewerte der Partei schauen, dann wird ihnen warm ums Herz. In drei ostdeutschen Ländern – Brandenburg, Sachsen und Thüringen – wird im September ein neuer Landtag gewählt. Und überall liegt die AfD in Umfragen auf Platz eins und kommt auf mehr als 30 Prozent. In Sachsen könnte sie sogar die absolute Mehrheit erreichen.